Studio di Vipiteno per linee guida Azienda Sanitaria Aa

(ANSA) - BOLZANO, 05 OTT - A settembre 2022 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha pubblicato delle nuove linee guida per il trattamento dei/delle pazienti con Covid-19. Per la stesura di questo documento, intitolato "Clinical management of Covid-19 - Living guidelines", è stato utilizzato uno Studio condotto all'Ospedale di Vipiteno.

Le nuove linee guida dell'Oms hanno l'obiettivo di indirizzare le scelte diagnostiche, terapeutiche ed organizzative dell'intera sanità mondiale per far fronte alla gestione della pandemia nel modo più appropriato possibile.

La commissione internazionale ha selezionato le migliori evidenze scientifiche utili a guidare le scelte sanitarie nei diversi ambiti specialistici come, ad esempio, la rianimazione, la pneumologia, la neurologia e la riabilitazione. Per quanto riguarda il paragrafo relativo ai deficit cognitivi associati al Long-Covid, soltanto tre pubblicazioni a livello mondiale sono state selezionate per entrare a far parte delle linee guida. Una di queste è lo Studio scientifico condotto ed interamente realizzato dall'Ospedale di Vipiteno.

Lo Studio di Vipiteno è stato coordinato da Paola Ortelli, Neuropsicologa del Servizio di Psicologia di Bressanone presso la sede di Vipiteno, e da Viviana Versace, Neurologa della Neuroriabilitazione dell'Ospedale di Vipiteno. Lo Studio fa parte di un percorso di trattamento neuroriabilitativo precoce delle persone affette da Covid-19 avviato, fin dalle prime settimane della pandemia, dal team multidisciplinare di Vipiteno guidato da Luca Sebastianelli, Primario facente funzioni del reparto di Neuroriabilitazione dell'Ospedale di Vipiteno, e dal Direttore scientifico Prof. Leopold Saltuari.

Il fatto che i risultati dello Studio condotto a Vipiteno siano stati recepiti nelle linee guida dell'Oms è molto prestigioso e mostra l'alto standard qualitativo del reparto di Neuroriabilitazione di Vipiteno in un contesto internazionale.

Allo stesso tempo, è la prova della forza innovativa dell'intera Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (ANSA).