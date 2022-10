Premio nazionale delle Arti, premiati due progetti di Unibz

(ANSA) - BOLZANO, 04 OTT - Due progetti della facoltà di Design e arti di unibz sono stati premiati all'Accademia Isia di Urbino che ha ospitato la XVI edizione del Premio nazionale d'arte, rivolto a professionisti e professioniste dell'arte che studiano nelle accademie e nelle facoltà di arte e design italiane. I premi sono stati assegnati in venti diverse categorie delle belle arti tra cui composizione, danza, musica e arti visive.

Il progetto "Strukturelle Beschaffenheiten II" di Pia Deppermann ha vinto nella categoria "Modelli didattici innovativi e inclusivi". L'opera video discute criticamente il contenuto della lettura scolastica e si interroga su quanto sia ancora attuale. Nella stessa categoria è stato premiato Shoot&Think, una pubblicazione della professoressa Eva Leitolf e della ricercatrice Giulia Cordin che riflette il processo di lavoro a più livelli svolto nello "Studio Image" nel corso di sei semestri.

"Siamo molto orgogliosi del duplice successo della nostra facoltà. Per noi significa che i nostri sforzi per svolgere una didattica radicale e innovativa vengono ripagati", commenta Roberto Gigliotti, responsabile del settore Arte della facoltà.

(ANSA).