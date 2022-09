Sicurezza stradale, parata notturna in bicicletta a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - Per circolare sicuri sulle strade, occorre attenersi a regole precise. Soprattutto, bisogna prestare attenzione e avere rispetto per il prossimo. La campagna di sicurezza "occhioallatuabici" dei reparti Green Mobility e Safety Park della Sta - Strutture Trasporto Alto Adige SpA mette il focus proprio su questo aspetto.

Culmine della campagna sarà la prima parata luminosa in bicicletta, in programma l'8 ottobre nel centro storico di Bolzano, la sera prima di Bolzanoinbici, durante la quale la mobilità ciclistica sarà posta al centro dell'attenzione.

"Vogliamo che il maggior numero possibile di altoatesine e altoatesini passi alla bicicletta nella vita quotidiana e lasci l'auto in garage a casa. Siamo convinti che questo sarà ancora più semplice e, soprattutto, più sicuro se tutti saranno attenti e avranno riguardo per gli altri", commenta Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità. (ANSA).