Progetto di rinaturalizzazione al lago di Giovaretto

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - L'Ufficio sistemazione bacini montani Ovest ha realizzato un progetto di rinaturalizzazione e valorizzazione del rio Plima, immissario del lago di Gioveretto in Val Martello.

Nell'area di immissione del rio Plima nel bacino artificiale di Giovaretto si era stata depositata della sabbia e, nelle ultime settimane, il team di costruzione ha prelevato del materiale dal fondo del lago, allargando così le aree costiere, consolidando le sponde con pietre ciclopiche e creando parte del nuovo percorso circolare. L'area è stata progettata in modo naturale, verdeggiante e piantumata con vegetazione adeguata all'habitat. Tre ponti di nuova costruzione con sovrastruttura e ringhiere in larice attraversano ora il rio Plima, il rio Hochkaser e il rio Lyfi.

I lavori sono stati completati in questi giorni. Il prossimo anno il percorso circolare sarà ampliato di ulteriori 400 metri con un altro lotto di lavori. Nel progetto sono stati investiti 300.000 euro dei fondi per le misure di mitigazione ambientale della centrale di Lasa. (ANSA).