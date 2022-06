Raccoglitori per mozziconi di sigarette nei parchi naturali

(ANSA) - BOLZANO, 01 GIU - Lasciare la spazzatura in montagna non è permesso, poiché ne danneggia l'habitat e gli animali e insetti che vi vivono. I rifiuti non possono essere dispersi nell'ambiente. Ciò nonostante sembra che il fenomeno littering stia aumentando, anche qui da noi in Alto Adige. Gli oggetti che vengono maggiormente dispersi nell'ambiente montano sono i mozziconi di sigaretta, i fazzoletti, le mascherine chirurgiche e i sacchetti per i rifiuti dei cani.

L'Ufficio provinciale Natura ha quindi trovato una soluzione per combattere la dispersione dei mozziconi di sigarette nell'habitat naturale. "Si tratta di una iniziativa che, nel corso degli anni, è stata implementata e che ora può vivere una nuova edizione", commenta l'assessora provinciale allo Sviluppo del territorio, al Paesaggio e ai Beni culturali Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer. "Da subito gli escursionisti ambientalisti possono recarsi nei sette Centri visite dei parchi naturali per ritirare il loro Mozzichino." (ANSA).