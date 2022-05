Terme Merano, migliorare ulteriormente la gamma di servizi

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - "Vogliamo continuare il percorso di qualità di questa importante infrastruttura e adattare costantemente la nostra offerta di servizi alle attuali esigenze di cittadini e ospiti." Lo afferma Stefan Thurin, vecchio e nuovo presidente di Terme Merano, dopo la seduta costituente. I membri del consiglio di amministrazione sono, oltre al presidente Stefan Thurin, il vicepresidente Karl Martinelli e i consiglieri Sonja Pircher, Irene Pechlaner e Alfred Strohmer. Il presidente del consiglio di sorveglianza è Hans Werner Wickertsheim con i membri del consiglio di sorveglianza Silvia Paler e Patrick Palladino.

Come centro di eccellenza per la salute e il benessere, le Terme Merano "contribuiscono in modo determinante a posizionare Merano e l'Alto Adige come destinazione per tutto l'anno e ad aumentare il valore aggiunto del turismo. Sia gli cittadini che gli ospiti hanno a disposizione un'interessante offerta, dalle piscine e saune all'ampio parco termale, al Fitness Center, alla MySpa e alla Medical Area". "Gli ultimi due anni sono stati segnati dalla pandemia del Covid 19 e ci sono stati, per così dire, alti e bassi per una struttura termale come Terme Merano.

Quest'estate torneremo alla piena normalità, che speriamo continui in autunno", spiega la direttrice delle Terme Adelheid Stifter, che ha iniziato bene la stagione estiva con il suo team e il parco termale già aperto dal 14 maggio. (ANSA).