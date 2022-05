Falcone: per cerimonia container artistici Niederstätter

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Niederstätter ha sponsorizzato alla Fondazione Giovanni Falcone di Palermo il noleggio di otto container che compongono i due edifici temporanei con terrazza e facciate in vetro di quasi sei metri d'altezza posti dietro al palco che ospita gli eventi principali della Giornata della Legalità del 23 maggio, giorno della commemorazione della strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone e la sua scorta. Le strutture ospitano una parte della stampa nazionale, studenti e scuole coinvolti in workshop e progetti didattici, e le istituzioni giunte in Sicilia per prendere parte alla manifestazione, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I container sono stati oggetti di una profonda trasformazione artistica a cura di Manfred A. Mayr con il sostegno della curatrice Sabine Gamper. Mayr ha deciso di legare la cultura siciliana e altoatesina decorando i container con colori contrastanti e vivaci, con riferimenti ai Carretti Siciliani che egli contrappone alla tavolozza di colori dei costumi tradizionali altoatesini. Sul retro dei moduli, invece, la Fondazione Falcone ha deciso di realizzare i due maxi-volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ispirandosi alla famosa fotografia scattata nel 1992 che ritrae i due magistrati sorridenti uno a fianco all'altro. (ANSA).