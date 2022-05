Medicina: 18 borse di studio all'Umch di Amburgo

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Per l'anno accademico 2022/23 la Provincia finanzia 15 posti di studio e 3 di trasferimento in medicina presso l'UMCH di Amburgo. Aperte le candidature rispettivamente sino al 22 ed al 14 giugno.

ð Il piano di studi in Medicina presso il campus dell'Università statale di medicina di Neumarkt am Mieresch (UMCH) di Amburgo ha una durata minima di sei anni e si svolge in lingua inglese. Per il prossimo anno accademico 2022/23 la Provincia finanzia il corso a 15 studenti. In questo contesto verranno assegnate delle borse di studio in cambio delle quali i futuri medici s'impegnano a lavorare per il Servizio sanitario altoatesino per almeno 4 anni entro 10 anni dal completamento della formazione specialistica o della laurea in medicina generale. Il prerequisito per ricevere la borsa di studio è il possesso del certificato di bilinguismo B2 (ex B) al momento della formulazione della domanda. Le candidature all'UMCH sono aperte fino al 22 giugno 2022.

Oltre ai 15 posti di studio, quest'anno per la prima volta vengono promossi tre posti di trasferimento. Sono aperti agli studenti che desiderano trasferirsi ad Amburgo da un'altra università o che stanno già studiando all'UMCH e vorrebbero approfittare dei finanziamenti provinciali. Le domande per i posti di trasferimento sono aperte fino al 14 giugno.

"Il finanziamento dei posti di studio in medicina", spiega il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, "è una misura importante per contrastare la carenza di medici". L'obbligo di servizio garantisce che i futuri medici rimangano in provincia dopo gli studi. Inoltre i posti di studio in medicina sono molto richiesti e non sempre gli studenti interessati ottengono un posto nelle università pubbliche. Attraverso i finanziamenti consentiamo a un maggior numero di giovani di frequentare il corso di laurea desiderato e di conseguire una laurea in medicina". (ANSA).