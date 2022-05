31 nuovi segretari comunali in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - Due ani fa è iniziato il corso di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Malgrado le interruzioni dovute alla pandemia da Covid-19 e il passaggio alla modalità online, il corso si è concluso in modo solenne oggi (20 maggio) con la cerimonia di consegna dei diplomi presso Palazzo Widmann a Bolzano. Sono 31, 20 donne e 11 uomini, i nuovi segretari che hanno superato gli esami sia scritti che orali e che hanno ricevuto questa mattina dalle mani del presidente della Provincia, Arno Kompatscher, i diplomi di abilitazione. Alla cerimonia hanno preso parte i membri della commissione d'esame con il presidente, Stephan Beikircher, e l'unità di supervisione, nonché i rappresentanti dell'Associazione dei segretari Comunali e della Ripartizione enti locali e sport.

Più di 200 persone, soprattutto giuristi, hanno presentato domanda di partecipazione. 50 candidati sono stati ammessi al corso, articolato in 850 ore di lezione e 350 ore di praticantato, di cui 47 all'esame finale. Per la prima volta sono stati ammessi a partecipare all'esame conclusivo anche i diplomati dei corsi precedenti. Il corso è stato organizzato per la seconda volta dalla Ripartizione enti locali e sport in collaborazione con la Scuola professionale provinciale commercio e grafica, "Johannes Gutenberg". La direttrice della Ripartizione enti locali e sport, Marion Markart, ha fornito una panoramica sull'organizzazione del corso.

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, si è congratulato con i nuovi segretari comunali per il successo ottenuto e ha sottolineato l'importanza dei Comuni come unità amministrativa centrale. "Secondo l'UE, il 70% della trasformazione socio-ecologica avviene a livello comunale". Ed è qui che il segretario comunale svolge un ruolo centrale. Senza questa figura professionale il Comune non potrebbe funzionare in modo ottimale. Il presidente ha anche ricordato il duplice anniversario dell'Autonomia che l'Alto Adige festeggia quest'anno. "In quanto importante entità amministrativa, il Comune svolge un ruolo fondamentale nel rendere produttiva l'Autonomia". Per quanto riguarda i 15 posti di segreterio comunale attualmente vacanti, il presidente della Provincia ha sottolineato le buone prospettive di carriera. (ANSA).