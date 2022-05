Settimana della celiachia nelle mense scolastiche a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAG - In occasione della "Settimana Nazionale della Celiachia", sino al 22 maggio, il comune di Bolzano promuove in collaborazione con "Serenissima Ristorazione", un progetto proposto dall'Associazione Italiana Celiachia (Aic), che ha l'obiettivo di migliorare la vita sociale a scuola e la vita di tutti i giorni per i celiaci o coloro che necessitano di una alimentazione specifica per motivi etici, religiosi o di salute.

In particolare, riferisce il comune, "Caterina Firmian, l'addetta all'organizzazione dell'Aic Alto Adige è presente nelle scuole che hanno aderito all'iniziativa per promuovere una riflessione critica sulla diversità di ciascun bambino nel modo di alimentarsi, in relazione a scelte e necessità; sviluppare un approccio consapevole e positivo nei confronti della diversità come risorsa per il benessere comune; favorire l'acquisizione di concetti e conoscenze rispetto alle necessità alimentari che caratterizzano la celiachia e ad altre realtà specifiche".

L'obiettivo è anche quello di stimolare un atteggiamento orientato ai valori della comprensione, della condivisione, della partecipazione e della solidarietà, nel rispetto delle reciproche differenze e scelte. A seguire saranno gli insegnanti ad approfondire l'argomento nelle rispettive classi. Al termine della Settimana nazionale della celiachia e dell'intervento di informazione e sensibilizzazione, la società "Serenissima Ristorazione" preparerà delle alternative di merende senza glutine che verranno offerte a tutti i bambini. (ANSA).