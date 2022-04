Dalla Sporthilfe 100.000 euro a 113 giovani atleti

(ANSA) - BOLZANO, 23 APR - Dedicato ai giovani talenti Altoatesini protagonisti negli sport estivi, questo evento storico, organizzato da Sporthilfe Alto Adige, si è svolto con grande successo in occasione della prestigiosa fiera del tempo libero presso la Fiera di Bolzano. Per lïevento sono stati invitati e debitamente celebrati ben 113 giovani atlete ed atleti altoatesini protagonisti nella stagione estiva in 20 diverse attività agonistiche. Nel corso della manifestazione questi atleti hanno potuto ritirare gli assegni di finanziamento che nel loro insieme hanno raggiunto un importo complessivo di quasi 100.000 euro.

La Sporthilfe Alto Adige è un associazione senza scopo di lucro che ha come intento l'obiettivo di aiutare e sostenere moralmente ed economicamente i giovani talenti dello sport altoatesino. Sporthilfe è in grado di sostenere finanziariamente i giovani atleti e atlete altoatesine perché aziende, la provincia e persone private credono in nelle atlete e negli atleti e riconoscono lo sport come un'attività preziosa per lo sviluppo dei giovani.

Dopo il saluto del Presidente della Provincia, Arno Kompatscher si è entrati nel vivo della manifestazione chiamando l'olimpionica Nadia De Lago, che con l'intervento dellïesperto giornalista sportivo Luis Mahlknecht, ha commentato l'emozionante video della sua spettacolare discesa olimpica.

Magistralmente stuzzicata da Luis Mahlknecht, Nadia ha potuto esprimere non solo le sue impressioni tecniche, ma anche le sue forti reazioni emotive, commentando le varie fasi dell'impresa in modo appassionato. (ANSA).