Musica: Euregio, bilancio del concorso delle band per Vasco

(ANSA) - BOLZANO, 02 FEB - Al concorso promosso dall'Euregio per la selezione di sei gruppi che apriranno il concerto di Vasco Rossi previsto per il 20 maggio a Trento, ad oggi si sono iscritti 115 gruppi e artisti singoli. Di queste iscrizioni 70 provengono dal Trentino, 31 dall'Alto Adige e 14 dal Tirolo. Per potersi candidare c'è tempo ancora fino al 28 febbraio andando sul sito www.euregiorock.com. Il direttore dell'Ufficio Euregio di Bolzano, Christoph von Ach, assieme all'organizzatore dell'evento, Fausto Bonfanti, hanno presentato un bilancio dell'andamento del concorso.

A chiarire la procedura di selezione è stato il presidente della giuria selezionatrice, il giornalista Fabio De Santi. "Il concorso rappresenta la volontà di mettere in campo un evento capace di confermare la sinergia tra i tre territori dell'Euregio - ha sottolineato il direttore dell'Ufficio Euregio di Bolzano, von Ach - anche nel campo della musica. Il fatto che ci sia stata un'adesione tra i tre territori è un elemento che va in questa direzione".

"La risposta delle band dell'Euregio - hanno rilevato Bonfanti e De Santi - è stata davvero importante e conferma come la musica possa essere un elemento che supera i confini linguistici e territoriali per unire nella passione gli artisti e le persone".

Il progetto consiste nella realizzazione di un contest/concorso per la promozione e la valorizzazione dei musicisti dell'area geografica dell'Euregio e dopo una prima selezione basata sull'ascolto dei brani inviati, le selezioni avverranno attraverso un circuito musicale euroregionale in cui le band emergenti potranno esibirsi in forma live in un percorso di incontro, scoperta e valorizzazione dei talenti delle tre province. "In Arena per Vasco" ha l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un ambiente e comunità euroregionale di musicisti, dando loro opportunità, visibilità e strumenti concreti nella consapevolezza che la musica è un linguaggio universale capace di abbattere differenze e barriere, è stato detto oggi in conferenza stampa. (ANSA).