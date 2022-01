Università: Oberrauch,Lub partner principale per innovazione

(ANSA) - BOLZANO, 26 GEN - "La Libera università di Bolzano è il nostro partner principale per affrontare sfide come l'apertura, le nuove competenze, l'innovazione e la collaborazione tra imprese ed enti di ricerca. Puntiamo a rendere ancora più forte questa collaborazione". Lo ha dichiarato il presidente di Assoimprenditori Alto Adige, Heiner Oberrauch, commentando le nomine di Ulrike Tappeiner, Harald Oberrauch, Antonio Lampis e André Comploi quali rappresentanti della Provincia nel Consiglio dell'università.

"Insieme vogliamo dare vita a nuove offerte formative, a partire dalla facoltà di Ingegneria e automazione, che sono fortemente orientate alle esigenze del mercato del lavoro altoatesino e offrono ai nostri giovani le migliori possibilità di sviluppo professionale", aggiunge il presidente di Assoimprenditori.

"Riteniamo fondamentale la presenza dell'economia altoatesina all'interno del Consiglio dell'università per poter sviluppare ulteriormente la collaborazione tra l'ateneo, gli enti di ricerca e le imprese", conclude Oberrauch. (ANSA).