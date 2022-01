Booking Alto Adige, 2021 positivo nonostante pandemia

(ANSA) - BOLZANO, 19 GEN - Anche se la partenza difficile non preludeva a nulla di buono, Booking Alto Adige - il portale di prenotazione soggiorni online di HGV, l'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti altoatesini - ha chiuso con successo l'anno da poco concluso: 73.000 le prenotazioni e circa 600.000 i pernottamenti del 2021. Contestualmente anche il fatturato per prenotazione è aumentato, dai 986 euro del 2020 ai 1.059 euro dell'anno successivo. Mediamente le prenotazioni dello scorso anno sono state fatte 54 giorni prima dell'arrivo, mentre la durata del soggiorno nelle strutture associate dell'Alto Adige è stata in media di 4,48 giorni. (ANSA).