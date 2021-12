Premio Claudia Augusta, riconoscimento per 27 neo-laureati

(ANSA) - BOLZANO, 22 DIC - Al Centro Trevi-Trevilab si è tenuta la premiazione dell'edizione 2021, nella quale sono state premiate diverse tesi di laurea elaborate su argomenti di interesse locale come la storia moderna e antica, la geografia, la natura e l'ambiente, la giurisprudenza, la medicina, la veterinaria, l'arte, la linguistica. Tutti argomenti che in Alto Adige hanno la loro peculiarità e sono casi di studio da parte di giovani studenti e studentesse che ogni anno si rivolgono alla Biblioteca provinciale Claudia Augusta per raccogliere la documentazione per le proprie tesi ed alla fine per consegnare i propri lavori. "Il Premio Claudia Augusta - ha sottolineato l'assessore alla cultura italiana, Giuliano Vettorato - ha saputo valorizzare in questi 20 anni l'importanza di centinaia di ricerche che rappresentano un autentico tesoro e mettono in risalto molte tracce della vita e della cultura nella nostra provincia. Un processo fondamentale perché il futuro è nelle idee pratiche e nelle azioni quotidiane delle giovani generazioni".

La serata di premiazioni ha avuto come madrina Alessandra Tortosa, programmista regista di Rai Alto Adige, che da anni accompagna questa cerimonia, ed è stata animata dalla musica ed il talento delle allieve ed allievi dell'Istituto Musicale Vivaldi di Bolzano, diretto dai professori Roberta Carlini e Frediano Delladio. (ANSA).