Marchio di qualità: Idm, parte campagna "all'altoatesina"

(ANSA) - BOLZANO, 21 OTT - IDM Alto Adige ha realizzato dei nuovi video per promuovere i prodotti di qualità dell'Alto Adige. I video che sono destinati alla nuova campagna e destinati al mercato tedesco e italiano presentano in maniera accattivante il modo in cui questi prodotti vengono fatti.

L'attenzione non è solo sulla produzione, ma anche sulle persone dietro ai prodotti. La campagna "all'altoatesina" fa parte della strategia di IDM per posizionare l'Alto Adige come terra d'origine per prodotti agroalimentari di alta qualità.

In 30 secondi ciascuno, i video sui prodotti di qualità come mela, vino, speck, latte, pane, miele, erbe o uova, che nella versione tedesca sono in dialetto altoatesino, mostrano come vengono prodotti questi alimenti - e soprattutto da chi.

L'obiettivo non è solo quello di suscitare emozioni e generare simpatia, ma anche fornire informazioni e trasmettere in modo credibile l'alta qualità dei prodotti. La tematica di ogni video è riassunta in uno slogan accattivante che viene interpretato in modo autentico, come "Le risorse naturali, all'altoatesina" per il vino, "La garanzia di freschezza, all'altoatesina" per il latte oppure "Le ricerche di mercato, all'altoatesina" per la mela. L'obiettivo è quello di raccontare l'essenza e i valori dell'Alto Adige, che sono unici sul territorio. Inoltre, i video mostrano quanto know-how, passione e impegno ci siano dietro la produzione di questi prodotti tipici altoatesini, che si trovano tutti sotto l'egida del marchio ombrello Alto Adige e da esso traggono la loro forza speciale - di questo IDM ne è convinta.

«L'Alto Adige ha un marchio forte, che irradia una grande potenza verso l'esterno e gode di un alto livello di fiducia tra i clienti. Soprattutto negli ultimi anni, il marchio ombrello Alto Adige è diventato ancora più potente, e questo ha effetti positivi anche sull'energia che emana. Vogliamo sfruttare questa condizione per comunicare sui mercati i nostri prodotti di alta qualità», afferma il Direttore Generale di IDM Erwin Hinteregger.

La campagna "all'altoatesina", lanciata a inizio ottobre, proseguirà per diversi anni. Sarà presentata su diversi media online, ovvero su canali di streaming come le mediateche, sui social media come Facebook e Instagram e su YouTube. Sono stati scelti questi canali perché è proprio qui che milioni di utenti accedono per vederne i contenuti. Basti pensare che in Germania, solamente YouTube viene visitato da 30 milioni di utenti alla settimana. (ANSA).