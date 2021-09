Euregio Ticket, l'abbonamento annuale per studenti

(ANSA) - BOLZANO, 28 SET - Sarà introdotto il primo ottobre il nuovo abbonamento annuale "Euregio Ticket Students", con il quale gli studenti di Alto Adige, Tirolo e Trentino possono viaggiare nei tre territori. Si tratta, ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, di un "nuovo capitolo per l'Euregio a cui stiamo lavorando da molto tempo".

La giunta provinciale ha approvato l'accordo corrispondente.

"In una regione europea unita, strettamente collegata in molti settori, c'è bisogno di una mobilità transfrontaliera sicura per i cittadini", sottolinea Günther Platter, presidente dell'Euregio e governatore del Tirolo.

Per un costo annuale di 430 euro, i trasporti pubblici in Alto Adige, nel Tirolo ed in Trentino potranno essere utilizzati in modo flessibile dagli studenti di età inferiore ai 28 anni iscritti a un'università o a un'istituzione educativa equivalente nell'Euregio. "La mobilità transfrontaliera delle persone nei territori dell'Euregio rafforza il senso di comunità e rende le caratteristiche dei tre Paesi più tangibili e comprensibili - aggiunge Kompatscher - Per il successo a lungo termine della regione europea, vogliamo incoraggiare le persone a scoprire le diverse parti dei nostri territori e ad entrare in scambio con loro".

"La cooperazione transfrontaliera nel campo della mobilità sostenibile è uno degli obiettivi principali dell'Euregio", sottolinea Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità. Il prossimo obiettivo sarà progredire ulteriormente la cooperazione nei sistemi tariffari e informativi nel trasporto pubblico locale, come previsto anche da una risoluzione dell'Assemblea Euregio. Fra le iniziative già in atto, vanno citate le diverse edizioni dell'Euregio Action Day Mobility, durante le quali moltissimi passeggeri hanno colto l'opportunità di esplorare le regioni vicine in autobus e in treno. L'anno scorso è stato aggiunto il biglietto giornaliero "Euregio 2 Plus": il primo biglietto transfrontaliero che permette a due adulti e a un massimo di tre bambini sotto i 15 anni di viaggiare in tutta l'Euregio per un giorno a un prezzo forfettario. (ANSA).