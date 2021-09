Unicef: Carmela Pace incontra alunni a Laives

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - La presidente dell'Unicef Italia Carmela Pace ha incontrato a Laives i bambini delle scuole elementari e medie, per promuovere direttamente fra i più piccoli i diritti dell'infanzia. Dialogando con i bambini sono stati affrontati i temi del diritto all'istruzione, dell'importanza della scuola in presenza e il diritto a una sana e corretta alimentazione.

Hanno partecipato all'incontro: l'assessore alla Scuola del comune di Laives, Claudia Furlani, la presidente dell'Unicef Bolzano, Patrizia Daidone e il dirigente dell'Ufficio V - Sociale e cultura del comune di Laives, Paolo Brunini. "Parlare direttamente con i bambini e avere l'opportunità di spiegare il significato dei loro diritti è sempre un'occasione di crescita, soprattutto nel momento storico attuale caratterizzato dalla Pandemia da Covid-19. La chiusura delle scuole dello scorso anno ha significato per questi bambini dover rinunciare al rapporto diretto con i propri coetanei e il corpo docente, giochi, sport, momenti di crescita e condivisione, rinunce che non devono più verificarsi per l'impatto che hanno avuto sulle loro vite", ha dichiarato Pace. "Le scuole per noi dell'Unicef sono fondamentali perché sono i luoghi in cui i nostri bambini ricevono oltre all'istruzione, strumenti utili per la loro vita per crescere e prosperare, dove fare esperienze costruttive, sviluppare i valori del rispetto, del dialogo, del confronto e della solidarietà. Ringrazio il Comune di Laives per questa preziosa occasione." I bambini che hanno partecipato all'incontro frequentano le scuole elementari e medie in lingua italiana e tedesca: Scuola media Johannes K.Franzelin; Scuola Elementare di lingua italiana "Gandhi"; Scuola A. Lindgren; Scuola Fabio Filzi. (ANSA).