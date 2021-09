Connecting Europe Express, confronto su mobilità sostenibile

(ANSA) - BOLZANO, 08 SET - "È essenziale motivare i turisti a viaggiare con il treno e per raggiungere questo obiettivo non servono solo collegamenti ferroviari più attrattivi, ma anche servizi aggiuntivi, come le proposte di primo e ultimo miglio o per il trasporto bagagli". Lo afferma il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, in occasione dell'inizitiva del "Connecting Europe Express", il treno speciale dell'Unione europea che partirà alle ore 20 da Nogara, in provincia di Verona, verso Bolzano.

Le Camere di commercio di Trento e di Bolzano insieme alla direzione regionale Trentino - Alto Adige di Trenitalia organizzano un evento a bordo del "Cee" dal titolo "Mobilità turistica in evoluzione: una vacanza senza auto è possibile?".

Interverranno, tra gli altri, il vicepresidente della Provincia di Bolzano, Daniel Alfreider, l'assessore al turismo della Provincia di Trento, Roberto Failoni, il commissario del governo Vito Cusumano ed il coordinatore del corridoio europeo ScanMed, Pat Cox.

Per il presidente della Camera di commercio di Trento, Giovanni Bort, è necessario fare in modo che la ferrovia diventi più competitiva a livello transfrontaliero: "Per il traffico aereo è scontato che a livello mondiale via sia una lingua operativa e di segnaletica univoca - osserva - La ferrovia, invece, è rimasta indietro da questo punto di vista, nei singoli Stati membri esistono ancora lingue di lavoro e di segnaletica diverse. Dobbiamo eliminare passo dopo passo queste barriere, per fare in modo che il traffico ferroviario diventi più efficiente ed economico a livello internazionale".

Il treno speciale "Connecting Europe Express", spiega una nota, "pensato dalla Commissione europea e concretizzato grazie a una collaborazione con il mondo economico, rappresenta l'apice dell'Anno europeo delle ferrovie 2021". Il CEE nel suo tragitto da Lisbona a Parigi attraversa 26 Paesi europei, 33 frontiere, si ferma in oltre 100 stazioni e percorre circa 20.000 chilometri. (ANSA).