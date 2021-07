Covid: 16 borse studio per chi in difficoltà

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - La Camera di commercio di Bolzano eroga borse di studio alle studentesse e agli studenti universitari che si trovano in difficoltà economiche a causa della pandemia da Covid-19. A tal fine, vengono messe a disposizione un totale di 16 borse di studio di 2.000 euro ciascuna. Le domande possono essere presentate dall'1 al 31 agosto 2021.

Il bando si rivolge alle studentesse e agli studenti universitari regolarmente iscritti o immatricolati all'Università all'anno accademico 2020/2021 che si trovano in condizioni di disagio economico a causa della pandemia da Covid-19. Ciò include le seguenti circostanze: (1) la perdita o sospensione dell'attività lavorativa di uno dei genitori, nel corso del 2020 o nel primo semestre 2021; (2) la perdita di fatturato - nella misura del 30 percento nell'anno 2020 rispetto all'anno precedente - dell'attività lavorativa del genitore lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale; oppure (3) il decesso di un genitore causa Covid-19, lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale.

Gli studenti e le studentesse in difficoltà possono richiedere la borsa di studio se hanno un età inferiore a 30 anni e se sono residenti nella provincia di Bolzano. La domanda deve anche tener conto dei requisiti relativi alla Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio (DURP) e i CFU conseguiti nell'anno accademico 2020/2021. "Con le borse di studio vorremmo aiutare gli studenti e le studentesse la cui prosecuzione o l'avvio degli studi è a rischio a causa della pandemia da Covid-19. L'obiettivo principale è quello di sostenere le categorie sociali più fragili alleviando il carico economico delle famiglie", spiega Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano. (ANSA).