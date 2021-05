Eurac, meno convegni, più progetti nell'anno del Covid

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAG - Per l'Eurac la partecipazione a convegni specialistici si è più che dimezzata, ma l'isolamento non è stato improduttivo. Nel 2020 gli articoli accettati per la pubblicazione in riviste scientifiche sono aumentati del 20,4 per cento rispetto al 2019 e sono state presentate 88 proposte di progetti europei: il 25,7 per cento in più rispetto all'anno precedente. Finora ne è stato approvato oltre il 30 per cento, con un incremento del 47,1 per cento del budget complessivo amministrato per tutti i progetti in corso. La prima conseguenza è stato un aumento del personale pari al 6,4 per cento. Il bilancio 2020/2021 di Eurac Research è stato presentato lo scorso venerdì all'assemblea dei soci. (ANSA).