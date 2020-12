Torna nel 2021 biennale internazionale di Land Art val Badia

(ANSA) - BOLZANO, 14 DIC - È aperto il bando di concorso per artisti per la 5/a edizione di Smach - Constellation of art, culture & history in the Dolomites. Gli artisti possono trovare il regolamento e il modulo di adesione sul sito www.smach.it. La deadline è fissata per il 28 marzo 2021. La biennale Smach inaugurerà il 10 luglio in Val Badia e proseguirà fino al 12 settembre 2021.

Smach è la biennale internazionale di Land Art nata nel 2012 e reduce da una crescita esponenziale lo scorso 2019, con oltre 500 richieste di partecipazione da tutto il mondo. La mostra open-space di arte contemporanea si svolge in Val Badia, nel contesto paesaggistico e culturale delle Dolomiti, patrimonio Unesco dal 2009. Per ogni edizione vengono selezionati, da una giuria di professionisti di settore, 10 artisti tramite un concorso internazionale. Le opere proposte dovranno dialogare non solo con l'ambiente naturale in cui saranno esposte, ma anche con il patrimonio culturale, storico ed architettonico dei territori dolomitici, in uno scambio costruttivo e proficuo di valori locali, nazionali ed internazionali.

Il progetto Smach, ideato da Michael Moling e coadiuvato da Katharina Moling e Gustav Willeit, è dal 2018 anche un'omonima associazione culturale. Smach, in sinergia con attori locali ed istituzionali, lavora per la promozione dell'arte, del territorio e della cultura, in chiave di turismo culturale, ed attiva un canale di incontro tra amanti dell'arte, appassionati di natura, turisti e professionisti di settore. (ANSA).