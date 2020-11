Informatica: SFScon Award 2020 al bolzanino Davide Montesin.

(ANSA) - BOLZANO, 13 NOV - E' Davide Montesin il vincitore del South Tyrol Free Software Award 2020 assegnato da Linux User Group Bo-zen-Bolzano-Bulsan riconoscendolo come la persona che più si è distinta per il contributo dato alla diffusione e allo sviluppo del Software Libero in Alto Adige. Il riconoscimento è stato consegnato questa mattina a NOI Techpark durante la prima giornata di SFScon 2020, il Festival internazionale del Free Software giunto quest'anno alla sua 20° edizione. (ANSA).