Ambiente: laboratori Appa Bolzano promossi a pieni voti

(ANSA) - BOLZANO, 12 NOV - Più che positiva la valutazione sulla competenza analitica dei laboratori dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima, espressa dagli ispettori di Accredia, l'ente unico nazionale per l'accreditamento, che opera sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Una volta l'anno l'ente di accreditamento esegue un audit per verificare la qualità dei servizi analitici offerti dai laboratori dell'Agenzia, che sono accreditati dal 2002: Laboratorio analisi acque e cromatografia, Laboratorio analisi aria e radioprotezione, Laboratorio analisi alimenti e sicurezza dei prodotti, Laboratorio biologico.

L'accreditamento attesta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità dei laboratori. Quest'anno sono state accreditate 4 nuove prove analitiche, e gli elenchi delle prove accreditate dei laboratori dell'Agenzia raggiungono così quota 133. "Si tratta di un'ulteriore conferma dell'ottimo lavoro svolto in questi anni dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - sottolinea l'assessore competente Giuliano Vettorato - che certifica la bontà della scelta strategica di puntare la via della qualità in un settore fondamentale come quello dei laboratori di analisi. Un riconoscimento eccellente per questo settore, garanzia per l'affidabilità e l'efficienza dei servizi forniti da tutto il personale dei laboratori". (ANSA).