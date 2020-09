Green economy: consegnate le auto elettriche alle aziende

(ANSA) - BOLZANO, 14 SET - Durante un evento al NOI Techpark, sono state consegnate le chiavi delle auto elettriche alle prime 37 aziende dall'Assessore alla mobilità, dall'Assessore all'ambiente ed energia, da Harald Reiterer, responsabile di settore di Green Mobility alla STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA, da Andrea Marcolla di Neogy Srl e da Walter Moosmair, contadino Bio della Val Passiria. Erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni di categoria partecipanti.

L'Assessore provinciale all'ambiente ed energia ha fatto riferimento alla collaborazione tra i due dipartimenti mobilità e ambiente per favorire la mobilità sostenibile in Alto Adige, soprattutto con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento causato dal traffico di persone. "Vogliamo utilizzare la tecnologia attualmente disponibile e impiegare le auto elettriche, che in Alto Adige sono in grado di fare rifornimento di energia da fonti rinnovabili, a beneficio dell'ambiente", ha detto. (ANSA).