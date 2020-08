Coronavirus: 5 Neuinfektionen in Südtirol

(ANSA) - BOZEN, 05 AGO - In den vergangenen 24 Stunden wurden 1.294 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht: Dabei wurden 5 Neuinfektionen festgestellt, teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Die Gesamtzahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen steigt somit auf 2.745.

Auf den Normalstationen in den Krankenhäusern sind acht Covid-19-Patienten untergebracht. In der Einrichtung in Gossensaß weitere 5. In den Intensivstationen an den Südtiroler Krankenhäusern befinden sich keine Covid-19-Patienten. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen bleibt bei 292, während die Anzahl der Personen in Quarantäne auf 900 Personen gestiegen ist, so der Südtiroler Sanitätsbetrieb. (ANSA).