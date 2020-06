Corona: keine Neuinfektion in Südtirol

(ANSA) - BOZEN, 26 GIU - In den vergangenen 24 Stunden wurden 594 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht: Keine der getesteten Personen wies dabei ein positives Testergebnis auf, berichtet der Sanitätsbetrieb.

Auf den regulären Abteilungen der Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden 7 Personen versorgt.

Weitere 13 Personen gelten als Verdachtsfälle und sind ebenfalls in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes untergebracht. In der Covid-Intensivstation im Landeskrankenhaus Bozen wird eine an Covid-19 erkrankte Person behandelt.

Als geheilt gelten in Südtirol 2257 Personen (+2 gegenüber dem Vortag). Dazu kommen 866 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Gesamtzahl: 3123 (+2 gegenüber dem Vortag. (ANSA).