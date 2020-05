Coronavirus: seit 5 Tagen kein Todesfall in Südtirol

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAG - Seit fünf Tagen ist in Südtirol kein Covid-Todesfall mehr verzeichnet worden. In den vergangenen 24 Stunden wurden 834 Abstriche untersucht, dabei wurden 3 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

Damit sind bisher 2578 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Die Gesamtzahl der bisher untersuchten Abstriche beträgt 52.015, diese waren 23.487 Personen entnommen worden. Diese und weitere Daten teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb auch heute (14. Mai) wie gewohnt mit.

In den regulären Abteilungen der sieben Südtiroler Krankenhäuser, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden 59 Personen versorgt. 37 als Verdachtsfälle geführte Personen sind ebenfalls in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes untergebracht. 5 an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten müssen im Südtiroler Sanitätsbetrieb intensivmedizinisch behandelt werden.

2 weitere Intensivpatientinnen und Intensivpatienten werden auf Intensivstationen in Krankenhäusern in Österreich versorgt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen beträgt weiterhin 290.

Als geheilt gelten in Südtirol 1908 Personen (+36 gegenüber dem Vortag). Dazu kommen 699 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Gesamtzahl: 2607 (+ 48 gegenüber dem Vortag). (ANSA).