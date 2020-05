Coronavirus: 3 Tote, 6 Fälle und 63 Geheilte in Südtirol

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAG - Drei Tote, sechs neue Covid-Fälle und 63 Geheilte. Das sind die Zahlen der letzten 24 Stunden in Südtirol. Auf den normalen Abteilungen der sieben Südtiroler Krankenhäuser, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß sind aufgrund des neuartigen Coronavirus 105 Personen untergebracht. Dazu kommen noch 38 Personen, die als Verdachtsfälle eingestuft sind und ebenfalls in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes betreut werden. 7 an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten werden weiterhin in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes intensivmedizinisch versorgt. 2 weitere Südtiroler Patienten werden in Krankenhäusern in Österreich intensivmedizinisch behandelt.

In den Südtiroler Krankenhäusern sind bisher 172 Personen verstorben, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren.

Von den Südtiroler Seniorenheimen werden weitere 117 Tote gemeldet. Die Gesamtzahl der Verstorbenen beläuft sich damit auf 289. Als geheilt gelten in Südtirol 1767 Personen (+52 gegenüber dem Vortag). Dazu kommen 638 Personen (+11 gegenüber dem Vortag), die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Gesamtzahl: 2.405 (+63 gegenüber dem Vortag). (ANSA).