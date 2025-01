Trento-Bolzano, nasce una compagnia teatrale regionale

Il Teatro Stabile di Bolzano in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento con il sostegno della Regione Trentino-Alto Adige promuove e organizza la Compagnia teatrale regionale, un progetto triennale che si svolgerà nel 2025, 2026 e 2027. A partire dall'edizione 2025, prenderà vita una Compagnia teatrale regionale composta da attori e attrici del Trentino-Alto Adige.

La formazione della compagnia regionale sarà ogni anno diversa e appositamente selezionata tramite una call basata sull'esame dei curricula pervenuti e su provini appositamente fissati.

L'edizione 2025 della Compagnia teatrale regionale prevede la messa in scena dello spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate" da William Shakespeare con la regia di Babilonia Teatri, collettivo teatrale composto da Enrico Castellani e Valeria Raimondi. Lo spettacolo debutterà il 7 giugno a Bolzano nel cartellone estivo della rassegna "FUORI!25" e, dopo il periodo bolzanino, sarà presentato il 5 luglio a Pergine Valsugana nell'ambito del Pergine Festival.

La Compagnia regionale - informa una nota - nasce intenzionalmente come progetto destinato a una continua e progressiva evoluzione nel corso del triennio: ogni edizione darà la possibilità ai componenti della compagnia di collaborare con artisti/e di fama internazionale nella realizzazione di una produzione teatrale. Le edizioni 2026 e 2027 prevedono altri nomi prestigiosi del panorama registico italiano e professionalità con cui lo Stabile di Bolzano intrattiene rapporti artistici consolidati da anni.



