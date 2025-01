Bypass Trento, i nuovi dati di Appa non tranquillizzano

"Frammentaria e incompleta". Così Claudio Della Volpe, già professore di chimica-fisica applicata all'Università di Trento, definisce la relazione con i dati sul Bybass di Trento che l'Appa ha appena aggiornato con le ultime rilevazioni, pubblicate l'8 gennaio, ma relative ai campionamenti di ottobre e novembre. Agli occhi di un profano sono numeri di difficile lettura, perché a differenza di molte ricerche i parametri fuori norma non compaiono in rosso.

Diversi riferimenti sono altalenanti, come quello relativo all'acenaftene rilevato da uno dei piezometri. Il valore massimo è fissato a 5 e nell'aprile del 2023 era arrivato fino a 148 (piezometro 224 1A, Trento Nord, nella parte alta di via Lavisotto) e che lo scorso novembre si è attestato a 3,24. Per Della Volpe - sentito dall'ANSA - non è una sorpresa: "I valori dipendono anche dal periodo in cui vengono effettuati i campionamenti: quando piove poco, come accade generalmente in inverno, e il livello della falda è basso è facile che i valori siano inferiori".

Allarme rientrato, quindi? "Direi proprio di no - chiarisce l'ex docente - perché anche se guardiamo i dati di lungo periodo continuiamo a non capire quale sia la situazione reale". "Ad esempio nel caso dei piombo-alchili, che sono sostanze specifiche dell'inquinamento della Sloi: perché in alcuni piezometri non vengono cercati affatto (Na nella tabelle Appa, ndr) e in altri si cerca solo il piombo tetraetile, che è il meno solubile di tutti e pertanto più difficile d trovare?", si chiede Della Volpe. Il piombo tetraetile è una delle sostanze più pericolose per la salute dei cittadini.

Il benzene (soglia 1) è risultato non rilevabile lo scorso 6 novembre, mentre in maggio era a 1,4 (244 1A) e nel novembre 2022 era a 11. Nel 2023 (245 As/08) l'oscillazione del benzene era stata elevata: 41, 2,4 e 17. Nel 2024 8,2 il 22 febbraio, 9 aprile 6,9 e il 18 aprile 9,8. Dalla scorsa estate non è più rilevabile. Nel 1999 era 760 volte oltre il limite: "Si tratta - spiega l'ex professore - di un comportamento tipico di una sostanza insolubile in acqua che viene trascinata a fiotti a seconda del comportamento della falda".



