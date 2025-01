Consegna spontaneamente 260 grammi di droga, arrestato

La Guardia di finanza del nucleo di polizia economico finanziaria ha arrestato un cittadino straniero, trovato in possesso di droga all'interno della stazione ferroviaria di Bolzano. All'atto dell'identificazione l'uomo, in attesa di salire a bordo di un treno regionale, ha detto di non avere con sé i documenti, limitandosi a mostrare ai finanzieri la foto di un passaporto sul proprio cellulare e si è giustificato dicendo di averli dimenticati a casa, perché uscito in tutta fretta dalla propria abitazione, sita in altro comune della provincia, per sbrigare un'urgente commissione in città.

Di quale genere di commissione si trattasse le Fiamme Gialle lo hanno intuito dopo le prime verifiche sull'identità del giovane, che è risultato noto alle forze dell'Ordine per reati di droga, motivo che ha indotto i militari ad un controllo più accurato presso gli Uffici di via Claudia Augusta, dove il ventenne ha spontaneamente consegnato un involucro contenente 260 grammi di stupefacente che, all'esito delle analisi di rito, si è rivelata essere cocaina.

Lo straniero - nei cui confronti vige la presunzione di innocenza fino all'emissione della sentenza o di un eventuale decreto penale di condanna - è stato tratto in arresto ed accompagnato presso la locale casa circondariale, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Secondo un'ipotesi che sarà oggetto di verifica sin dalle prossime ore, la droga sequestrata - acquistata nel capoluogo - sarebbe stata destinata a rifornire una piazza di spaccio della provincia, per far fronte all'impennata della domanda in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno.



