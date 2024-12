Lamborghini della Polizia in piazza per la Boclassic

Domani, a Bolzano, in occasione della corsa internazionale di San Silvestro "BOclassic" sarà presente in piazza Walther anche la Lamborghini Huracàn della Polizia di Stato con due operatori della Polizia Stradale, a disposizione per foto e informazioni.

La collaborazione tra Polizia di Stato e Lamborghini è iniziata nel 2004 e ad oggi sono tre i modelli in dotazione all'Amministrazione. Tali auto, oltre alle tradizionali dotazioni di servizio, sono munite delle più avanzate apparecchiature tecnologiche e di soccorso: un tablet per interrogare la Banche dati, una videocamera per la lettura automatica delle targhe e la trasmissione delle immagini alla Centrale Operativa e, infine, un defibrillatore per il soccorso di emergenza. In più, sotto al cofano, è stato ricavano un alloggiamento per un apposito sistema di conservazione degli organi che permette, a questi potenti mezzi, di trasporta organi, tessuti umani, plasma e prodotti farmaceutici in condizioni di necessità ed urgenza, assicurando la consegna del prezioso carico in tempi brevi.

Le Lamborghini sono altresì impiegate per la vigilanza su strade e autostrade durante i periodi di intenso traffico, contribuendo a garantire la sicurezza dei cittadini. Esse costituiscono anche un solido punto di aggregazione e contatto per la cittadinanza durante le diffuse manifestazioni di sensibilizzazione ed educazione alla sicurezza stradale a cui la specialità della Polizia Stradale si dedica quotidianamente.



