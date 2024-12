Minaccia un uomo col coltello, denunciato 34enne somalo

Una pattuglia della squadra volanti della questura di Bolzano ha fermato per un controllo, in Piazza Verdi, non lontano dalle vie del Mercatino di Natale, un cittadino somalo di 34 anni, H.A.K. le sue iniziali, risultato, poi, avere status di asilo politico, ma con vari precedenti penali.

Durante l'ispezione, un altro straniero si è avvicinato agli agenti affermando che il fermato si era appena disfatto di un coltello con cui lo aveva poco prima minacciato. In effetti, i poliziotti hanno rinvenuto l'arma, con una lama lunga 25 cm.

nascosta dietro alcuni cassonetti. L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di oggetto atto ad offendere.

Il questore, Paolo Sartori, ha sollecitato la commissione territoriale per i rifugiati a disporre la revoca dello status di protezione internazionale concesso al 34enne, così da poter emettere nei suoi confronti un decreto di espulsione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA