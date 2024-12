Turismo, Alpin Arena Senales compie 50 anni

Nel 1975 venne inaugurata la stazione sciistica della Val Senales, presso l'omonimo ghiacciaio. Su iniziativa del contadino e imprenditore Leo Gurschler, nel 1972 fu fondata prima la Società Per Azioni "Funivie Ghiacciai Val Senales" e dopo lavori difficili e impegnativi, sulla parete Grawand, eseguiti in parte dallo stesso Gurschler, finalmente il 12 luglio 1975 le Funivie Ghiacciai Val Senales festeggiarono l'inaugurazione dell'area sciistica con la prima corsa della funivia.

Da allora, dopo molte vicende, tra il 2014 (con una partecipazione) e il 2018 (come socio di maggioranza) la Casa Editrice altoatesina Athesia ha acquisito la maggioranza delle azioni delle Funivie Ghiacciai Val Senales Spa, creando il marchio Alpin Arena Senales che riunisce il comprensorio sciistico intorno a Maso Corto e gli hotel e i ristoranti del Glacier Hotel Grawand, dello Smart Hotel Firn, oltre al Caravan Park Senales. Da allora il Gruppo altoatesino Athesia Spa ha avviato un ambizioso progetto di ulteriore sviluppo dell'Alpin Arena Senales.

I primi progetti sono stati la realizzazione della Cabinovia Lazaun (2017), la costruzione della piattaforma Iceman Ötzi Peak 3.251 m (2020), la ferrata Larix (2021) e altri sentieri escursionistici, informa una nota. Nel 2023 è stata inaugurata la nuova funivia ghiacciai e diversi progetti procedono in parallelo, con l'obiettivo di continuare il lavoro iniziato dal visionario Leo Gurschler, che oggi è ricordato con un monumento ai piedi della funivia, a Maso Corto (a quota metri 2.011).

Per celebrare il 50/o anniversario, quindi, l'intero anno sarà animato da numerosi eventi e momenti speciali e saranno organizzate iniziative mirate per rendere omaggio a questa ricorrenza storica; ad esempio, la stagione del carnevale sarà ispirata al tema "stile anni settanta", con eventi che attenderanno i visitatori nell'area sciistica e nei rifugi.





