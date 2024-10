Stupro a Bolzano, Giunta comunale condanna la violenza

Dopo lo stupro di una ragazzina venerdì sera a Bolzano, il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha indetto una conferenza stampa nel quartiere Casanova. La consueta conferenza stampa sulle decisioni della Giunta comunale, alla quale prende parte anche il vicesindaco Stephan Konder, viene spostata nel quartiere Casanova, alla fermata dell'autobus in via Emeri, proprio nel luogo in cui è avvenuta la violenza. La Giunta vuole dare così un segnale forte di presenza e condanna.



