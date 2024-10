Verdi, 'contrastare una virata a destra di Bolzano'

"Vogliamo condividere il nostro programma con la più ampia coalizione di centrosinistra in grado di mantenere la città capoluogo in mano a chi attualmente la ben governa. Una virata a destra come in Provincia è da contrastare con ogni energia e con il più ampio coinvolgimento di tutte le forze e cittadini che credono nei nostri valori". Lo dice l'assessora verde Chiara Rabini, dopo un'assemblea del suo partito in vista delle comunali del 2025.

I Verdi bolzanini "ancora non parlano di nomi per la futura sindaca o sindaco della città capoluogo, ma si dicono un punto di riferimento per la futura coalizione. Sono in grado infatti di favorire l'aggregarsi delle forze politiche di centro sinistra che, unite nei valori, sapranno battere le destre".

"Insieme alle liste civiche che si stanno avvicinando a noi per le prossime elezioni comunali e alle nostre liste verdi su tutto il territorio, abbiamo intrapreso già da diverso tempo un percorso di formazione, condivisione e dialogo, mettendo in moto tutte le esperienze e professionalità sia interne che esterne al nostro partito, per poter consegnare ai cittadini e cittadine di Bolzano e di tutti i Comuni che si preparano al voto una proposta elettorale credibile che metta al centro le persone e soluzioni ai bisogni vere e pragmatiche e non solo slogan", conclude Luca Bertolini, co-portavoce dei Verdi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA