In approvazione entro l'anno il Piano verde per Trento

Si avvicina al termine il percorso partecipato di elaborazione del primo Piano del Verde urbano del Comune di Trento, un documento finalizzato a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, sviluppare la biodiversità urbana e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La bozza del testo finale, a quanto emerso in conferenza stampa, sarà al centro di due incontri previsti nelle prossime settimane nelle circoscrizioni e con gli enti e gli Ordini professionali, con l'obiettivo di portare il piano in Consiglio comunale all'inizio di dicembre 2024.

Il percorso è partito un anno fa, con la raccolta e l'elaborazione dei dati che fotografano le varie tipologie di verde pubblico distinte per circoscrizione (l'analisi precedente risaliva ai primi anni Duemila). L'analisi riguardava anche lo stato di salute, l'accessibilità, i servizi ecosistemici e l'eventuale presenza di un'area verde pubblica a cinque o dieci minuti di distanza a piedi dalle aree residenziali. Realizzato con il contributo dello studio "Land Italia", il Piano del verde urbano ha coinvolto la comunità cittadina per una pianificazione adattiva dell'infrastruttura verde.

Il piano mira non solo alla tutela della biodiversita, ma anche allo sviluppo del verde urbano, alla riduzione delle barriere architettoniche, all'aumento dell'inclusività dei giardini pubblici, alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e delle isole di calore in tutti gli spazi pubblici.

Tra le azioni concrete vi sono l'aumento degli alberi, la cura dei corridoi verdi urbani, l'estensione dei filari alberati lungo i principali viali, l'inserimento di fasce di arbusti e aiuole come corridoi di biodiversità, assieme all'incremento delle superfici verdi, all'introduzione di sistemi di drenaggio e alla valorizzazione dei giardini di proprietà privata. Il piano riconosce inoltre il valore della tutela delle aree agricole di rilevante interesse paesaggistico e dei principali corsi d'acqua, anche in vista della costituzione di un parco fluviale urbano.



