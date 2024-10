Sinner 'il 2024 incredibile, ma è fondamentale migliorare'

"Il 2024 indubbiamente è stato un anno incredibile, ho mostrato molta solidità, ma è indispensabile continuare a lavorare e capire come migliorare.

Tutto ruota intorno a questo". Jannik Sinner, fresco vincitore anche dello show milionario in Arabia, dopo il successo in finale contro Carlos Alcaraz traccia un bilancio dell'annata che lo ha visto, tra gli altri, vincere due major. Dell'evento di Riad (il Six Kings Slam) il campione azzurro, che chiuderà l'anno da n.1 ha detto che "è stata un'esperienza molto bella, una cosa diversa, ed è stato bello vedere tanta gente".

Quanto al successo su Alcaraz, Sinner ha parlato di un match in cui "è stato sottile il confine tra vittoria e sconfitta, contento di come l'ho gestito. Entrambi abbiamo cercato di dare il meglio in campo e offrire un buon spettacolo".



