'Dolomite Conference', domani la presentazione del manifesto

Dopo tre giorni di lavoro, tra tavoli tecnici, appuntamenti tematici e riunioni plenarie, si chiude domani, 19 ottobre, la terza edizione della "Dolomite conference", l'iniziativa internazionale dedicata quest'anno al tema della "Global Governance of Climate Change and Sustainability". L'evento, ospitato presso la Sala Depero del Palazzo della Provincia di Trento, vede la partecipazione di oltre cento delegati tra docenti, studenti, imprenditori, giornalisti e manager provenienti da tutto il mondo con l'obiettivo di discutere e definire alcune idee concrete sui temi dei cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale.

L'esito dei lavori verrà presentato alle ore 12 nell'ambito di una plenaria aperta al pubblico al Palazzo della Provincia di Trento. Nell'occasione, verrà reso noto il manifesto "How to turn the problem of the 21st century into the opportunity for a new world order", un documento conclusivo contenente le proposte da portare alla Cop29, in programma dall'11 al 22 novembre prossimo a Baku, in Azerbaijan.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA