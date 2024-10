Dolomite conference: Ocse, accelerare sugli accordi di Parigi

"La 'Dolomite conference' si svolge in un momento particolarmente rilevante per accelerare il percorso e rispettare accordi di Parigi. Gli eventi di questo tipo sono importanti per affrontare i temi di interesse comuni e aumentare l'attenzione sulle politiche climatiche". Così, in occasione della presentazione della terza 'Dolomite conference' di Trento, la vicesegretaria generale dell'Ocse, Fabrizia Lapecorella.

"Quella dei cambiamenti climatici è una sfida particolarmente complessa per i governi e servono idee concrete e tangibili. Le discussioni in programma durante la tre giorni avranno uno sguardo rivolto alla Cop29 che si terrà Azerbaijan", ha precisato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA