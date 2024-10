Provincia Bolzano incentiva case a prezzo calmierato

Per combattere il caro-casa nei centri urbani e in quelli turistici la Provincia di Bolzano incentiva la realizzazione di abitazioni a prezzo calmierato.

Come ha spiegato l'assessore Peter Brunner con questa misura si intende andare incontro alle giovani famiglie che fanno fatica a trovare appartamenti da acquistare ma anche da affittare.

Per la realizzazione di un condominio il progettista riceve sovvenzioni della Provincia per l'acquisto del terreno, come anche per l'edilizia agevolata e per la realizzazione delle infrastrutture. In 21 comuni ad alta richiesta l'istituto di edilizia abitativa Ipes avrà un diritto di prelazione per una parte degli appartamenti.

Il governatore Arno Kompatscher ha sottolineato che si tratta solo del primo passo e seguiranno altre misure per combattere il caro-casa.



