Carabiniere fuori servizio nota spaccio di crack a Bronzolo

I Carabinieri di Bronzolo, con il supporto del Nucleo Cinofili di Laives, hanno portato a termine un'operazione di contrasto al traffico e consumo di sostanze stupefacenti. L'operazione ha avuto inizio grazie all'osservazione attenta del Comandante di Stazione, che, libero dal servizio, ha notato movimenti sospetti in via Stazione, nei pressi di un edificio. Immediatamente, il Comandante ha predisposto un servizio di controllo che ha condotto al fermo di un individuo, trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo crack.

A seguito di questo ritrovamento, i carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di una seconda persona sospetta. L'operazione, eseguita con l'ausilio del cane antidroga, ha dato esito positivo. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti alcuni grammi di crack, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento di stupefacenti, confermando così il legame tra i due fermati.

L'operazione si è conclusa con la denuncia a piede libero per spaccio nei confronti di un bolzanino classe 1983 residente a Bronzolo e alla segnalazione quale assuntore di sostanze stupefacenti nei confronti di un bolzanino classe 2000 anch'egli residente a Bronzolo.



