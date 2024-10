Bianco, a Parigi non avevo capito di aver vinto il bronzo

"Non mi aspettavo la medaglia, ho avuto le settimane precedenti abbastanza devastanti e avevo anche un po' smesso di crederci. Invece bisogna crederci sempre nonostante le mille difficoltà". Lo ha detto Vittoria Bianco, bronzo olimpico ai 400 metri stile libero a Parigi 2024.

"Sono partita in qualifica e mi sono detta 'come va va, mi diverto' - ha raccontato l'azzurra del nuoto -. Poi sono rientrata con il terzo tempo e in finale mi sono detta che dovevo dare tutta me stessa. All'arrivo ho toccato la piastra ma, siccome sono miope, non ho visto il tabellone e quindi è stato l'arrivo più brutto di tutti i tempi forse... Però non ho esultato io ma tutti i ragazzi di Fly to Paris erano lì a festeggiare, ad urlare ed abbracciarmi. Poi sono andata da un giornalista e ho chiesto a lui il risultato. Per me è stato un onore essere lì', un'emozione indescrivibile, bisogna provarla per capire", ha concluso.



