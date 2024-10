Casa, a Trento prezzi al metro quadrato da 2.500 a 5.500 euro

A Trento il prezzo medio degli immobili residenziali si aggira attorno ai 3.000-3.500 euro al metro quadro, con un aumento del 2,5% rispetto al 2023. I dati sono stati diffusi dal presidente di Fiaip Trento, Stefano Bombardelli, in occasione della convenzione tra Itas Mutua e Fiaip nazionale.

Nelle aree come il centro storico e il quartiere della Bolghera i prezzi delle nuove costruzioni raggiungono i 5.500 euro al metro quadro. Nelle zone semicentrali, come San Pio X e Cristo Re, i prezzi oscillano tra 2.500 e 3.500 euro al metro quadro. Infine, nelle aree periferiche come Mattarello e Ravina, i prezzi scendono ulteriormente, tra i 2.500 e i 3.000 euro al metro quadro. Per quanto riguarda le previsioni per la fine del 2024 e l'inizio del 2025, Fiaip ipotizza che il mercato immobiliare di Trento continuerà a essere caratterizzato da una domanda stabile, con una leggera tendenza all'aumento nelle zone periferiche e semicentrali.



