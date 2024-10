World University Ranking, unibz tra le prime 400 al mondo

Sono stati resi noti i risultati dei piazzamenti delle università esaminate dall'agenzia internazionale Times Higher Education nella classifica "World University Ranking". La Libera Università di Bolzano, che vi partecipa dal 2017, riesce a mantenere la posizione conquistata lo scorso anno, nella fascia 351-400.

"Siamo molto orgogliosi di questo risultato perché testimonia che il lavoro sia in ambito di ricerca che per quanto riguarda la didattica rimane di alto livello anche a confronto con atenei più grandi e storici del nostro - afferma il rettore, Alex Weissensteiner - inoltre bisogna considerare che la competizione aumenta di anno in anno, con sempre più università esaminate. Lo scorso anno erano 1.907, nel 2024 sono state oltre 2.000. Nel complesso quindi giudico molto positivamente questa conferma e la accolgo come uno stimolo a migliorarci ulteriormente".

Il podio del World University Ranking 2025 è dominato da atenei di Regno Unito e USA: Oxford seguita da Mit e Harvard. La prima università europea è l'Eth, il Politecnico di Zurigo.

Restringendo la prospettiva sull'Italia, la prima è Bologna, seguita dall'Università Normale di Pisa e dalla Sapienza di Roma. La Libera Università di Bolzano si piazza al 14o posto su 57 atenei italiani.

Osservando all'interno delle varie aree di valutazione di cui consiste il ranking, si scoprono però sorprese positive per unibz. Nella categoria "International Outlook", l'università altoatesina è al primo posto in Italia, davanti alla Sapienza e a Cà Foscari di Venezia. Nella categoria "Research Quality", unibz si posiziona al 7° posto sul territorio nazionale.



