Assemblea di Confindustria, Delladio proclamato presidente

Durante l'assemblea annuale a Riva del Garda, in Trentino, Lorenzo Delladio, presidente e ad de La Sportiva, 69 anni, è stato proclamato nuovo presidente di Confindustria Trento e sarà in carica per i prossimi quattro anni. I vice sono Luca Arighi (istruzione, formazione e politiche giovanili), Silvia Arlanch (energia e fonti rinnovabili), Barbara Fedrizzi (internazionalizzazione e sviluppo dei mercati esteri), Marcello Lunelli (esg e transizione ambientale), Alfredo Maglione, (transizione digitale e innovazione tecnologica). Ad aprire i lavori il saluto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Un migliaio i presenti tra rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, della società civile, imprenditori e manager associati. Il presidente uscente, Fausto Manzana, ha nella sua relazione finale, ha citato le sfide della transizione ambientale, energetica e digitale, l'internazionalizzazione, le risorse umane e il welfare.

Confindustria ha presentato anche il manifesto 'Industria per lo sviluppo', quarto atto del progetto di lavoro condotto dall'associazione nell'ambito del progetto 'Duemilatrentino - Futuro Presente'. L'assemblea è proseguita con un confronto tra Delladio e Fugatti, su temi come l'innovazione, la crescita delle imprese, l'internazionalizzazione e la sostenibilità.

Successivamente, intervistato da Rosalba Reggio, giornalista del Sole 24 Ore, ha preso la parola il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.



