Mafia, protocollo per potenziare l'azione dei gruppi interforze

I commissari del Governo per la Provincia di Trento, Giuseppe Petronzi, e Bolzano, Vito Cusumano hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione con il procuratore capo di Trento, Sandro Raimondi, per "potenziare l'azione istruttoria dei gruppi interforze antimafia istituiti presso i Commissariati del Governo di Trento e di Bolzano con il compito di coadiuvare i prefetti nelle operazioni di verifica propedeutiche al rilascio dell'informazione antimafia ed a rafforzare i flussi informativi tra le autorità sottoscrittrici".

Il protocollo - precisa una nota - rappresenta "un efficace strumento di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata in materia di appalti, con un focus particolare sui subappalti mediante controlli mirati anche durante la fase di affidamento di specifici servizi". Un documento che - sottolinea ancora la nota - testimonia "l'alto spirito di collaborazione tra le parti attraverso una sinergica attività informativa volta ad accrescere l'efficacia dell'azione di accertamento amministrativa e giudiziaria".



