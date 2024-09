Incendio nella zona industriale di Pergine

I vigili del fuoco volontari di Pergine stanno intervenendo in viale Dante per un incendio che ha coinvolto la ditta Lincotek. Sul posto anche la polizia locale dell'Alta Valsugana.

L'incendio alla ditta Lincotek, in viale Dante, a Pergine Valsugana, sarebbe scaturito da un macchinario per la lavorazione del titanio. L'allerta è scattata verso le 10.30.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale dell'Alta Valsugana e i vigili del fuoco volontari di Pergine, Albiano e Civezzano con i permanenti di Trento. L'incendio è stato circoscritto dai vigili del fuoco, che al momento stanno lavorando per spegnere le fiamme partite dal macchinario. Nessuna persona è rimasta ferita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA