Scuole infanzia Trentino, dal 1/o ottobre iscrizioni per gennaio

Dalle 8 di martedì 1/o ottobre fino alle 20 di martedì 8 ottobre sono aperte le iscrizioni online alle scuole dell'infanzia del Trentino per l'inserimento a gennaio 2025 dei bambini nati dal 1/o febbraio al 30 aprile 2022, che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2025 e che sono residenti o domiciliati in provincia di Trento.

La domanda - informa una nota della Provincia di Trento - dovrà essere presentata dalle famiglie tramite l'accesso al portale Servizi online della Provincia di Trento (Area infanzia, scuola e formazione). Può essere presentata come conferma della preiscrizione effettuata dalle famiglie entro il 31 gennaio 2024 - in tal caso la famiglia beneficia di una precedenza su altre domande di ingresso - o come nuova domanda.

Non è possibile iscrivere lo stesso bambino contemporaneamnete in più scuole dell'infanzia. Il bambino potrà essere iscritto in un'altra area di utenza rispetto alla propria nel caso in cui la propria non abbia disponibilità di posti, nel caso in cui la scelta sia legata alla sede di lavoro di almeno uno dei genitori (entrambi lavoratori) e nel caso in cui la scelta sia dipesa da fattori di organizzazione familiare e legata all'accudimento dei bambini da parte dei nonni residenti o domiciliati nell'area di utenza della scuola (nel caso di genitori entrambi lavoratori).



